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07:50 (мск), источник: Sputnik

Ташкентская милиция поймала невидимый для камер автомобиль

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники столичной милиции задержали автомобиль «Матиз», невидимый для системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, работающей на перекрестках Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

«27 ноября примерно в 20:00 сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента остановили для проверки на блокпосте “Чулпон”, расположенном в Яшнабадском районе, автомобиль “Матиз”, за рулем которого находился Махамат Мирсидиков 1963 года рождения», — отметили в ГУВД.

Каково же было удивление сотрудников милиции, когда они обнаружили, что передний номерной знак авто покрыт специальной пленкой. При фиксации такого номера вместо цифр на видео или фото будет лишь белое пятно.

По данному факту в отношении Мирсидикова был составлен административный протокол на основании статьи 125−4 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств) Кодекса об административной ответственности и его машина была отправлена на штрафную площадку.

В Узбекистане управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками влечет наложение штрафа в сумме десяти минимальных размеров заработной платы, а это почти 1,5 миллиона сумов.

Напомним, что с 15 марта 2017 года в Ташкенте на 115 перекрестках заработала система фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которая состоит из 883 камер. На сегодняшний день она фиксирует два вида нарушений: проезд водителями на запрещающий сигнал светофора и превышение скоростного режима.

Кроме того, в рамках дальнейшего развития системы камеры появятся еще на 280 перекрестках столицы. Эти меры будут реализованы в рамках программы «Безопасный город» предположительно в течение двух ближайших лет.

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