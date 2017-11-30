Моряк из Большого Камня пропал без вести в Охотском море

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv, 28 ноября рано утром за борт траулера «Председатель Ганслеп» выпал матрос, житель Большого Камня 1971 года рождения. Это произошло в Охотском море в заливе Шелехова в шести милях юго-восточнее мыса Толстой. Поиски пропавшего велись более суток, после чего судовладелец принял решение приостановить поисковую операцию.