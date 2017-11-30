Моряк из Большого Камня пропал без вести в Охотском море
Моряк из Большого Камня пропал без вести в Охотском море. Об этом родственникам пропавшего моряка сообщил представитель
Моряк из Большого Камня пропал без вести в Охотском море. Об этом родственникам пропавшего моряка сообщил представитель
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv, 28 ноября рано утром за борт траулера «Председатель Ганслеп» выпал матрос, житель Большого Камня 1971 года рождения. Это произошло в Охотском море в заливе Шелехова в шести милях