Маршрутка и иномарка столкнулись в Усольском районе
Маршрутка и иномарка столкнулись утром на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Тельма Усольского района.
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Маршрутка и иномарка столкнулись утром на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Тельма Усольского района.
Как 30 ноября 2017 года сообщила
В результате предполагаемый виновник случившегося получил травмы и был госпитализирован. По предварительной информации, пять пассажиров маршрутного автобуса, обратились за медицинской помощью, трое из них несовершеннолетние. Всего в салоне находились 15 человек.