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07:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Маршрутка и иномарка столкнулись в Усольском районе

Маршрутка и иномарка столкнулись утром на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Тельма Усольского района.

Источник: РИА "Новости"

Как 30 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что 61-летний водитель иномарки «Тойота Королла», следуя в сторону поселка, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато», следовавшим по маршруту «Усолье-Сибирское — Ангарск».

В результате предполагаемый виновник случившегося получил травмы и был госпитализирован. По предварительной информации, пять пассажиров маршрутного автобуса, обратились за медицинской помощью, трое из них несовершеннолетние. Всего в салоне находились 15 человек.

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