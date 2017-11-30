Маршрутка и иномарка столкнулись в Усольском районе

Как 30 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что 61-летний водитель иномарки «Тойота Королла», следуя в сторону поселка, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато», следовавшим по маршруту «Усолье-Сибирское — Ангарск».