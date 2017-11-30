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08:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали отель возле аэропорта

Никто из постояльцев не пострадал.

Накануне вечером в Екатеринбурге прошла эвакуации в отеле Angelo, который находится возле аэропорта Кольцово. Возгорание началось с обшивки наружной стены между вторым и третьем этажами. В гостинице сработала автоматическая пожарная сигнализация, по громкой связи гостей попросили покинуть здание. С огнем без труда справились пожарные аэропорта — они первыми прибыли к месту происшествия.

— Из здания были эвакуированы 136 человек. Информации о пострадавших не поступало, — добавили в пресс-службе МЧС. — После проветривания персонал и постояльцы вернулись в здание отеля.

Возникший в отеле пожар не повлиял на работу Кольцово. Рейсы отлетают и прибывают согласно расписанию.

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