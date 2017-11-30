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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

28-летний нижегородец до смерти избил отца из-за беспорядка в доме

На допросе парень сообщил, что он постоянно конфликтовал с отцом на бытовой почве, так как тот ничего не делал по хозяйству.

В Нижегородской области задержан 28-летний мужчина по подозрению в убийстве собственного отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

Трагедия произошла 8 октября 2017 года в селе Неверово Лукояновского района. Обвиняемый в ходе семейной ссоры жестоко избил своего 61-летнего отца. От полученных травм мужчина впоследствии скончался. Злоумышленник сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Свою вину молодой человек признал в полном объеме и был заключен под стражу.

На допросе парень сообщил следователям, что он постоянно конфликтовал с отцом на бытовой почве, так как тот ничего не делал по хозяйству. В тот роковой день он разозлился на отца из-за беспорядка в доме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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