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07:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего женщину на «зебре»

Стражи правопорядка устанавливает личность водителя, скрывшегося с места ДТП во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Автоавария произошла вчера, 29 ноября, в 10 часов 40 минут в районе Океанского проспекта, 117 на «зебре». В ДТП пострадала 35-летняя женщина-пешеход. Она с ушибом головного мозга госпитализирована в больницу.

После наезда на пешехода водитель оставил место ДТП, не выполнив требований Правил дорожного движения. Скорую медицинскую помощь на место происшествия вызвали неравнодушные граждане.

Отметим, пострадавшая ничего не помнит, не может указать марку и номер автомашины, совершившей наезд.

Полицейские обращается к очевидцам происшествия: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора момента ДТП, либо вам известны государственные регистрационные номерные знаки скрывшегося транспортного средства, убедительно просим позвонить по телефону 89024821666.

Екатерина Лапкина.

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