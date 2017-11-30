Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего женщину на «зебре»
Стражи правопорядка устанавливает личность водителя, скрывшегося с места ДТП во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Стражи правопорядка устанавливает личность водителя, скрывшегося с места ДТП во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Автоавария произошла вчера, 29 ноября, в 10 часов 40 минут в районе Океанского проспекта, 117 на «зебре». В ДТП пострадала 35-летняя
После наезда на пешехода водитель оставил место ДТП, не выполнив требований Правил дорожного движения. Скорую медицинскую помощь на место происшествия вызвали неравнодушные граждане.
Отметим, пострадавшая ничего не помнит, не может указать марку и номер автомашины, совершившей наезд.
Полицейские обращается к очевидцам происшествия: если вы владеете
Екатерина Лапкина.