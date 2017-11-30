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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новой Ляле местный житель пытался сжечь гараж гаишника

За порчу чужого имущества мужчину посадили на девять месяцев.

В Новой Ляле за решетку отправится местный житель, который пытался спалить гараж сотрудника ГИБДД. В августе этого года 26-летний Сергей Балавин изрядно выпил. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вспомнил о конфликте с одним из земляков. Свердловчанин не придумал ничего лучше, как поджечь гараж «неприятеля».

— Подсудимый, действуя из личных неприязненных отношений, с целью повреждения имущества потерпевшего, облил ворота его гаража горючей смесью и поджег газовой зажигалкой, после чего ворота загорелись, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Преступный умысел Белавин не смог довести до конца. Пожар был потушен непосредственно потерпевшим.

Позже выяснилось, что металлический бокс принадлежал сотруднику отделения ГИБДД. Суд признал Сергея Белавина виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев колонии-поселения, а также в течение 8 месяцев запретил садиться за руль.

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