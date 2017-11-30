В Екатеринбурге на пруду нашли труп
29 ноября в Екатеринбурге на Елизаветинском пруду нашли труп мужчины.
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29 ноября в Екатеринбурге на Елизаветинском пруду нашли труп мужчины.
Как рассказал «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, при первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.
Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Его личность устанавливается.