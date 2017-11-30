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08:28 (мск), источник: ЕАН

В Перми женщина пропала после отказа выйти замуж

В столице Прикамья ищут 31-летнюю Екатерину Кычкину. Соответствующие объявления появились в городских группах в соцсетях.

Известно, что она ездила на встречу с другом, который сделал ей предложение. Екатерина ответила отказом. После этого она сообщила другому своему знакомому, что едет домой на «Яндекс. Такси» от площади Восстания.

Больше на связь Екатерина не выходила. Дома женщину ждет маленькая дочь.

Пропавшая была одета в красную куртку с капюшоном, черные колготки, вязаное темно-серое платье. Ростом она 170 см, нос с горбинкой, под правой скулой шрам 2−3 см, на спине в районе грудного отдела шрам от операции примерно 15 см. Глаза зелено-серые, волосы темно-русые, ниже лопаток. Всех, кто располагает какой-нибудь информацией о местонахождении Екатерины, просят сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

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