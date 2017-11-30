В Перми женщина пропала после отказа выйти замуж
В столице Прикамья ищут 31-летнюю Екатерину Кычкину. Соответствующие объявления появились в городских группах в соцсетях.
В столице Прикамья ищут 31-летнюю Екатерину Кычкину. Соответствующие объявления появились в городских группах в соцсетях.
Известно, что она ездила на встречу с другом, который сделал ей предложение. Екатерина ответила отказом. После этого она сообщила другому своему знакомому, что едет домой на «Яндекс. Такси» от площади Восстания.
Больше на связь Екатерина не выходила. Дома женщину ждет маленькая дочь.
Пропавшая была одета в красную куртку с капюшоном, черные колготки, вязаное