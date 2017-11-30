Житель Прикамья получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде.

Сначала его задержали пьяным за рулём в мае 2017 года. Освидетельствование подтвердило, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки также выяснилось, что это не первый случай, когда водитель нарушает закон: в марте его также ловили пьяным за рулём и арестовали на 10 суток. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.