Житель Прикамья получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде
Мужчина пять раз пьяным садился за руль.
Мужчина пять раз пьяным садился за руль.
Житель Прикамья получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде.
28-летнего мужчину признали виновным в совершении четырёх преступлений.
Сначала его задержали пьяным за рулём в мае 2017 года. Освидетельствование подтвердило, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки также выяснилось, что это не первый случай, когда водитель нарушает закон: в марте его также ловили пьяным за рулём и арестовали на 10 суток. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.
Однако через пять дней он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. А в течение двух следующих недель — ещё дважды.
По всем фактам преступлений возбудили уголовные дела. Суд приговорил нарушителя к 1,9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчине также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами почти на три года.