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08:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Прикамья получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

Мужчина пять раз пьяным садился за руль.

Житель Прикамья получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде.

28-летнего мужчину признали виновным в совершении четырёх преступлений.

Сначала его задержали пьяным за рулём в мае 2017 года. Освидетельствование подтвердило, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки также выяснилось, что это не первый случай, когда водитель нарушает закон: в марте его также ловили пьяным за рулём и арестовали на 10 суток. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Однако через пять дней он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. А в течение двух следующих недель — ещё дважды.

По всем фактам преступлений возбудили уголовные дела. Суд приговорил нарушителя к 1,9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчине также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами почти на три года.

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