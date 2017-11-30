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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей

Аферисты действовали по стандартной схеме.

Накануне 80-летняя жительница Калининского района Уфы обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. По ее словам ей на домашний телефон позвонил неизвестный, которого она приняла за своего сына. Он сказал ей, что сбил на машине женщину и попросил денег, чтобы избежать наказания, иначе его обвинят в убийстве. Перепуганная пенсионерка согласилась отдать все деньги — пятьсот тысяч рублей.

Через час к дому подошел «адвокат» и старушка передела ему полмиллиона рублей. Через некоторое время она связалась со своим сыном и выяснила — никакой аварии не было, а ее попросту обманули. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск мошенника и его сообщников, рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

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