В Уфе мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей
Аферисты действовали по стандартной схеме.
Аферисты действовали по стандартной схеме.
Накануне 80-летняя жительница Калининского района Уфы обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. По ее словам ей на домашний телефон позвонил неизвестный, которого она приняла за своего сына. Он сказал ей, что сбил на машине женщину и попросил денег, чтобы избежать наказания, иначе его обвинят в убийстве. Перепуганная пенсионерка согласилась отдать все деньги — пятьсот тысяч рублей.
Через час к дому подошел «адвокат» и старушка передела ему полмиллиона рублей. Через некоторое время она связалась со своим сыном и выяснила — никакой аварии не было, а ее попросту обманули. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск мошенника и его сообщников, рассказали в