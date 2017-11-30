В Уфе мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей

Накануне 80-летняя жительница Калининского района Уфы обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. По ее словам ей на домашний телефон позвонил неизвестный, которого она приняла за своего сына. Он сказал ей, что сбил на машине женщину и попросил денег, чтобы избежать наказания, иначе его обвинят в убийстве. Перепуганная пенсионерка согласилась отдать все деньги — пятьсот тысяч рублей.