В Магнитогорске назвали причину взрыва цистерны с углекислотой

Благодаря удаленности места ЧП от жилых кварталов, пострадавших нет, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

— Инцидент произошел вчера в 23.15 на производственной площадке «МагТехГаз» по улице Калибровщиков, 27, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По прибытию на место происшествия пожарные установили, что при перекачке углекислоты (СО2) из стационарной емкости в передвижную произошла разгерметизация цистерны. Расстояние до жилых домов составляло 150−200 метров, обошлось без пострадавших.