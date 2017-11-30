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09:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Магнитогорске назвали причину взрыва цистерны с углекислотой

В Магнитогорске на производственной площадке одного из частных предприятий произошел взрыв цистерны с углекислотой.

Благодаря удаленности места ЧП от жилых кварталов, пострадавших нет, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

— Инцидент произошел вчера в 23.15 на производственной площадке «МагТехГаз» по улице Калибровщиков, 27, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По прибытию на место происшествия пожарные установили, что при перекачке углекислоты (СО2) из стационарной емкости в передвижную произошла разгерметизация цистерны. Расстояние до жилых домов составляло 150−200 метров, обошлось без пострадавших.

Причины разгерметизации пока не установлены. Жители расположенных по соседству домов сообщают в соцсетях о том, что в некоторых подъездах от взрывной волны выбиты окна. Кроме того, были отключения электричества.

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