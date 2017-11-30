В Магнитогорске назвали причину взрыва цистерны с углекислотой
В Магнитогорске на производственной площадке одного из частных предприятий произошел взрыв цистерны с углекислотой.
В Магнитогорске на производственной площадке одного из частных предприятий произошел взрыв цистерны с углекислотой.
Благодаря удаленности места ЧП от жилых кварталов, пострадавших нет, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.
— Инцидент произошел вчера в 23.15 на производственной площадке «МагТехГаз» по улице Калибровщиков, 27, — сообщили в
Причины разгерметизации пока не установлены. Жители расположенных по соседству домов сообщают в соцсетях о том, что в некоторых подъездах от взрывной волны выбиты окна. Кроме того, были отключения электричества.