Омские Росгвардейцы задержали очередного напавшего на врача

Как сообщили сами врачи, они приехали на улицу 5-я Кордная по сообщению местных жителей о лежавшем в подъезде незнакомом мужчине. При обнаружении ссадины в области головы пациента врачи оказали ему первичную медицинскую помощь, решив доставить его в БСМП для дальнейшего обследования.

На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Масленникова мужчина пришел в себя и сразу начал вести себя грубо и неадекватно. После угроз в адрес медиков, мужчина 39-летний ранее судимый пациент разбил окно машины и напал на врача.