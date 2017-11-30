Омские Росгвардейцы задержали очередного напавшего на врача
Очередной омич решил померяться силой с работниками скорой помощи — получив медицинскую помощь, он разбил стекло служебного автомобиля и пытался завязать драку с медиками.
Очередной омич решил померяться силой с работниками скорой помощи — получив медицинскую помощь, он разбил стекло служебного автомобиля и пытался завязать драку с медиками.
Как сообщили сами врачи, они приехали на улицу 5-я Кордная по сообщению местных жителей о лежавшем в подъезде незнакомом мужчине. При обнаружении ссадины в области головы пациента врачи оказали ему первичную медицинскую помощь, решив доставить его в БСМП для дальнейшего обследования.
На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Масленникова мужчина пришел в себя и сразу начал вести себя грубо и неадекватно. После угроз в адрес медиков, мужчина 39-летний ранее судимый пациент разбил окно машины и напал на врача.
Прибывшие через 3 минуты после вызова сотрудники Росгвардии не только смогли отбить медицинского работника от хулигана, но и задержать его. Теперь мужчина доставлен в ближайшее отделение полиции.