Инспекторы ДПС спасли семью из горящего дома в Петербурге

Петербургские сотрудники ГИБДД не только следят за порядком на дорогах. Но и готовы взять на себя роль полицейских и даже спасателей. Недавно «Комсомольская правда» рассказывала о гаишнике, который с поличным поймал карманника. А сегодняшние герои спасли людей из горящего дома.

Инспекторы дорожно-патрульной службы отдельного взвода ГИБДД ОМВД России по Курортному району капитан полиции Алексей Вишонкин и старший лейтенант полиции Сергей Щербаков патрулировали территорию в поселке Разлив, когда увидели огонь. Горел частный дом.

— Увидев, что возле горящего дома нет ни пожарных, ни «скорой помощи», они сразу сообщили об этом по радиостанции и запросили помощи в экстренных службах, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.