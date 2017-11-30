Инспекторы ДПС спасли семью из горящего дома в Петербурге
Они увидели пожар, находясь на маршруте патрулирования.
Они увидели пожар, находясь на маршруте патрулирования.
Петербургские сотрудники ГИБДД не только следят за порядком на дорогах. Но и готовы взять на себя роль полицейских и даже спасателей. Недавно «Комсомольская правда» рассказывала о гаишнике, который с поличным поймал карманника. А сегодняшние герои спасли людей из горящего дома.
Инспекторы
— Увидев, что возле горящего дома нет ни пожарных, ни «скорой помощи», они сразу сообщили об этом по радиостанции и запросили помощи в экстренных службах, — рассказывают в
В доме были хозяева — супружеская пара и собака. Полицейские тут же бросились на помощь и вывели их на улицу. Благодаря доблестным инспекторам жизни спасенных петербуржцев ничего не угрожает.