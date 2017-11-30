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09:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Инспекторы ДПС спасли семью из горящего дома в Петербурге

Они увидели пожар, находясь на маршруте патрулирования.

Петербургские сотрудники ГИБДД не только следят за порядком на дорогах. Но и готовы взять на себя роль полицейских и даже спасателей. Недавно «Комсомольская правда» рассказывала о гаишнике, который с поличным поймал карманника. А сегодняшние герои спасли людей из горящего дома.

Инспекторы дорожно-патрульной службы отдельного взвода ГИБДД ОМВД России по Курортному району капитан полиции Алексей Вишонкин и старший лейтенант полиции Сергей Щербаков патрулировали территорию в поселке Разлив, когда увидели огонь. Горел частный дом.

— Увидев, что возле горящего дома нет ни пожарных, ни «скорой помощи», они сразу сообщили об этом по радиостанции и запросили помощи в экстренных службах, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В доме были хозяева — супружеская пара и собака. Полицейские тут же бросились на помощь и вывели их на улицу. Благодаря доблестным инспекторам жизни спасенных петербуржцев ничего не угрожает.

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