Поезд протаранил «ГАЗель» на переезде в Нижегородской области: водитель погиб
Авария произошла ранним утром 30 ноября.
Авария произошла ранним утром 30 ноября.
Пассажирский поезд протаранил «Газель» на переезде в Нижегородской области, водитель автомобиля погиб. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде сообщил источник.
Трагедия случилась ранним утром 30 ноября на железнодорожной станции Уста в Уренском районе. От полученных травм водитель «Газели» скончался на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняется, почему автомобиль оказался на переезде в тот момент, когда по железнодорожным путям следовал состав.
Напомним, страшная авария на переезде произошла в начале октября во Владимирской области: там в районе станции Покров пассажирский поезд «Волга» сообщением