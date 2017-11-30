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11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Поезд протаранил «ГАЗель» на переезде в Нижегородской области: водитель погиб

Авария произошла ранним утром 30 ноября.

Источник: AP 2017

Пассажирский поезд протаранил «Газель» на переезде в Нижегородской области, водитель автомобиля погиб. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде сообщил источник.

Трагедия случилась ранним утром 30 ноября на железнодорожной станции Уста в Уренском районе. От полученных травм водитель «Газели» скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняется, почему автомобиль оказался на переезде в тот момент, когда по железнодорожным путям следовал состав.

Напомним, страшная авария на переезде произошла в начале октября во Владимирской области: там в районе станции Покров пассажирский поезд «Волга» сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород протаранил большой автобус с людьми. В результате серьезного ДТП погибли 19 человек, включая одного ребенка, еще около 12 человек получили различные травмы.

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