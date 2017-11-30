Поезд протаранил «ГАЗель» на переезде в Нижегородской области: водитель погиб

Источник: AP 2017

Пассажирский поезд протаранил «Газель» на переезде в Нижегородской области, водитель автомобиля погиб. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде сообщил источник.

Трагедия случилась ранним утром 30 ноября на железнодорожной станции Уста в Уренском районе. От полученных травм водитель «Газели» скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняется, почему автомобиль оказался на переезде в тот момент, когда по железнодорожным путям следовал состав.