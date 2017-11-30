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10:59 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пенсионер в Москве ранил ножом санитара в машине «скорой помощи» на пути в психбольницу

В столичном районе Люблино пожилой мужчина при доставлении в психиатрическую больницу напал на санитара с ножом и ранил его в грудь. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 28 ноября на ул. Ставропольская, д. 27.

В машине «скорой помощи» нетрезвый мужчина 1955 г. рождения при попытке освободиться от связывания рук раскладным ножом нанес колото-резаное ранение груди санитару.
Пресс-служба столичного управления МВД

«Потерпевшего для оказания помощи доставили в медучреждение. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе.

В столичном главке уточнили, что меру пресечения фигуранту не избирали, поскольку он находится в психбольнице.

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