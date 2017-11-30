Пенсионер в Москве ранил ножом санитара в машине «скорой помощи» на пути в психбольницу

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 28 ноября на ул. Ставропольская, д. 27.
В машине «скорой помощи» нетрезвый мужчина 1955 г. рождения при попытке освободиться от связывания рук раскладным ножом нанес колото-резаное ранение груди санитару.
Пресс-служба столичного управления МВД
«Потерпевшего для оказания помощи доставили в медучреждение. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе.
В столичном главке уточнили, что меру пресечения фигуранту не избирали, поскольку он находится в психбольнице.