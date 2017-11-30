В Казани ПАЗ насмерть сбил пешехода

На улице Нариманова ПАЗ сбил пешехода. Как сообщили «Комсомольской правде-Казань» в Госавтоинспекции, авария произошла в 7:35 около дома № 25 на улице Нариманова.

— Пешеход скончался на месте. У него с собой не было документов, личность выясняется, — пояснили в КИБДД Казани.

На вид мужчине около 40 лет. По предварительным данным, авария произошла по вине пешехода. Он переходил дорогу в неположенном месте.