Под Волгоградом в аварии погибла пожилая женщина
Один человек погиб, еще один с различными травмами доставлен в больницу в результате аварии, произошедшей в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Один человек погиб, еще один с различными травмами доставлен в больницу в результате аварии, произошедшей в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Установлено, что 70-летний пенсионер, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии 68-летняя супруга водителя от полученных травм скончалась на месте ДТП, еще один пассажир — 12-летний подросток — с ранением пальцев руки доставлен в Михайловскую центральную районную больницу. Водитель в результате аварии не пострадал.
На месте происшествия работает