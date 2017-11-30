Под Волгоградом в аварии погибла пожилая женщина

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в четверг, 30 ноября, в 5:35 на 157-м километре трассы Суровикино — Михайловка.

Установлено, что 70-летний пенсионер, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии 68-летняя супруга водителя от полученных травм скончалась на месте ДТП, еще один пассажир — 12-летний подросток — с ранением пальцев руки доставлен в Михайловскую центральную районную больницу. Водитель в результате аварии не пострадал.