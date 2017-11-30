​"Фольксваген" врезался в «Датсун» в Екатеринбурге. Есть жертвы

ДТП со смертельным исходом произошло 29 ноября в 13.10 напротив дома № 101 на проспекте Космонавтов, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.

По предварительной информации, водитель машины «Фольксваген Таурег» 1971 года рождения, двигаясь в направлении Верхней Пышмы, при повороте налево не пропустил автомашину «Датсун», который ехал прямо. Машины столкнулись, говорится в сообщении.

«В результате ДТП на месте происшествия скончалась женщина 1961 года рождения, находившаяся в салоне “Датсун”. Тяжелые травмы получил еще один пассажир этого же транспортного средства — мужчина 1986 года рождения, которого в экстренном порядке госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь — гражданин погиб», — информирует ГИБДД.

Водитель «Фольксвагена Таурег» (его стаж за рулем составляет 28 лет), в аварии не пострадал. Он пребывает в состоянии сильного стресса и пока не может ничего внятно рассказать об обстоятельствах ЧП. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Обе автомашины, попавшие в ДТП, получили сильные повреждения.