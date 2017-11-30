Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Индиец съел шесть килограммов металла
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
В РФ ответили на призыв Киева остановить стройку моста в Крым
Как Снегурочка: Валерия появилась на публике в белоснежном наряде
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Шах и мат Путина: президент РФ поставил в тупик лживый МОК
Ученые выяснили, кому принадлежат ДНК «йети»
СМИ: США не могут перевозить вооружения в Афганистан через Россию
87-летний Краско комментирует «беременность» жены
Как Снегурочка: Валерия появилась на публике в белоснежном наряде
Альбина Джанабаева в блестящем платье вышла на сцену
СМИ: Российские военные испытали в Сирии электромагнитное оружие
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
09:41 (мск), источник: УралПолит.ру

​"Фольксваген" врезался в «Датсун» в Екатеринбурге. Есть жертвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября, ИА УралПолит.Ru. «Фольксваген» въехал в «Датсун» в Екатеринбурге. Есть погибшие.

ДТП со смертельным исходом произошло 29 ноября в 13.10 напротив дома № 101 на проспекте Космонавтов, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.

По предварительной информации, водитель машины «Фольксваген Таурег» 1971 года рождения, двигаясь в направлении Верхней Пышмы, при повороте налево не пропустил автомашину «Датсун», который ехал прямо. Машины столкнулись, говорится в сообщении.

«В результате ДТП на месте происшествия скончалась женщина 1961 года рождения, находившаяся в салоне “Датсун”. Тяжелые травмы получил еще один пассажир этого же транспортного средства — мужчина 1986 года рождения, которого в экстренном порядке госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь — гражданин погиб», — информирует ГИБДД.

Водитель «Фольксвагена Таурег» (его стаж за рулем составляет 28 лет), в аварии не пострадал. Он пребывает в состоянии сильного стресса и пока не может ничего внятно рассказать об обстоятельствах ЧП. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Обе автомашины, попавшие в ДТП, получили сильные повреждения.

По данному факту начато расследование, по окончании которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Житель Новой Ляли поплатился свободой за поджог гаража сотрудника ГИБДД
США в Совбезе ООН пригрозили режиму КНДР «полным уничтожением»
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Медведев разрешил госкомпаниям засекретить данные поставщиков
В Якутии найдены фрагменты ракеты «Союз-2.1б»
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты попросили Путина помочь
Посол РФ получил отказ от Госдепа на посещение дипсобственности
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь