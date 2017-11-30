Женщина упала на рельсы в новосибирском метро

Жительнице Новосибирска стало плохо на станции метро Площадь Маркса в Новосибирске. Женщина упала на рельсы. Она не пострадала. Инцидент произошел сегодня, в 11 часов 29 минут. Из-за него на 8 минут задержалось движение поездов.

-в 11 часов 29 минут на станции метро Площадь Маркса на втором пути, стоявшая у края платформы женщина, упала вниз. Немедленно было отключено напряжение. Дежурная по станции немедленно спустилась за женщиной. Та сказала ей, что жалоб нет, и самостоятельно проследовала за дежурной. Естественно, пока все это происходило, до 11часов 37 минут, движение поездов было приостановлено, — рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе новосибирского метрополитена.