Застройщик заложил 100 квартир дольщиков, пока шло строительство

Более чем у сотни семей, отметивших новоселье в жилищном комплексе «Ваш Выбор», сегодня выбор небольшой. Или в суд за защитой прав — или с вещами на улицу. На этапе строительства люди купили квартиры по договорам долевого участия у компании «ИнвестКом», представляющей застройщика ПТК-30. Когда дома сдали в эксплуатацию, они пошли регистрировать право собственности. В Росреестре отказали.

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ПТК заложила наши квартиры в «Номос-Банк», сейчас он называется ПАО банк «Открытие». И наши квартиры, если взять выписку из Росреестра, юридически принадлежат «Инвесткому», юридическому лицу, и на них наложено обременение ПАО «Открытие», — рассказал дольщик Иван Голушко.

Три года назад Иван Голушко передал в кассу «Инвесткома» один миллион 700 тысяч рублей. Вот подтверждение — квитанция об оплате и подпись в договоре долевого участия руководителя компании. Куда и на что ушли деньги?

— Мы приняли коллективное решение, что сегодня подадим 100 заявлений в МВД по факту мошенничества, потому что больше мы это терпеть не можем, — говорит дольщик Иван Голушко.

Пакет документов, по которым люди покупали квартиры, у всех одинаковый. К примеру, в предварительном договоре у Татьяны Беляк от 8 октября 2013 года в пункте 6.3 прописано — застройщик гарантирует, что права на объект не заложены, не проданы, в споре и под арестом не состоят, не обременены третьими лицами.

На эту же квартиру, но уже в договоре долевого участия от 2015 года, совсем другая формулировка.

— Тут я вижу, что, оказывается, у меня квартира заложена и заложена еще раньше, чем я заключала предварительный договор. Заложена она была еще 25 января 2013 года, — говорит дольщик Татьяна Беляк.

Вопрос: почему такое несоответствие не заметили в суде Октябрьского района Новосибирска? Документы у всех дольщиков одинаковые. Сергей Балдин тоже купил квартиру у «Инвестокома», увидев обременение, обратился в суд. Там отказали в удовлетворении иска, не согласились узаконить право собственности. Мужчина потратил на судебные издержки 50 тысяч рублей.

— Районный суд посчитал, что наши договоры оформлены ненадлежащим образом. Я так и не понял, как мы тогда могли зарегистрировать все соглашения.

— То есть суд признал, что эти документы можно выбросить, они не настоящие?!

— Да!

А вот в компании «Инвестком», она располагается в здании ПТК-30, считают, что их документы не должны вызывать вопросов. Все законно, заявляет юрист организации Екатерина Гайкова, при этом не показывает лицо камере, выдвинув ультиматум: или интервью со спины, или без комментариев.

— Именно по таким документам у нас люди и оформляют право собственности в юстиции. В установленном порядке, после вывода из обременения. Никаких проблем не возникает. В том числе наши документы прошли правовую экспертизу и в судебных инстанциях, — сообщила начальник юридического отдела компании «ИнвестКом» Екатерина Гайкова.

Каких именно, юрист уточнять не стала. В интервью представители «Инвесткома» заявили, что сейчас у них есть незавершенные кредитные обязательства перед банком «Открытие», сумма — коммерческая тайна. Однако у организации, по словам юриста, достаточно имущества, чтобы рассчитаться с долгами. Возникает вопрос: зачем тогда рисковать квартирами?

— Были неоднократные обращения в банк, я готова потом вам дать с ними ознакомиться, в которых мы просим освободить квартиры из-под залога, оставить наши помещения. Но у банка свои экономисты, и пока мы получили отрицательный ответ, — говорит начальник юридического отдела компании «ИнвестКом» Екатерина Гайкова.