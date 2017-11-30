Водителя такси будут судить за гибель пассажира в Челябинске
Установлено, что мужчина находился за рулём более 17 часов и был очень утомлён.
Установлено, что мужчина находился за рулём более 17 часов и был очень утомлён.
Водитель такси предстанет перед судом в Челябинске по обвинению в нарушении правил движения,
По данным следствия, водитель легкового автомобиля, выполнявший заказ оператора, находился за рулём более 17 часов и был очень утомлён. Кроме того, мужчина отвлекся от дороги, чтобы взглянуть на телефон, и совершил наезд на электроопору. В результате пассажир, который в момент ДТП не был пристёгнут ремнём безопасности, скончался от полученных травм на месте происшествия.
«Пассажир являлся директором организации из Московской области, прибыл в Челябинск по служебной необходимости и ехал из аэропорта к месту назначения. Обвиняемый вину в совершении преступления признал, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства», — отмечают в прокуратуре.
Напомним, авария на улице Молодогвардейцев в Челябинске произошла утром 12 октября текущего года. Nissan Almera врезался в электроопору напротив дома № 26.