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09:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Водителя такси будут судить за гибель пассажира в Челябинске

Установлено, что мужчина находился за рулём более 17 часов и был очень утомлён.

Водитель такси предстанет перед судом в Челябинске по обвинению в нарушении правил движения, из-за чего погиб пассажир, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля, выполнявший заказ оператора, находился за рулём более 17 часов и был очень утомлён. Кроме того, мужчина отвлекся от дороги, чтобы взглянуть на телефон, и совершил наезд на электроопору. В результате пассажир, который в момент ДТП не был пристёгнут ремнём безопасности, скончался от полученных травм на месте происшествия.

«Пассажир являлся директором организации из Московской области, прибыл в Челябинск по служебной необходимости и ехал из аэропорта к месту назначения. Обвиняемый вину в совершении преступления признал, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства», — отмечают в прокуратуре.

Напомним, авария на улице Молодогвардейцев в Челябинске произошла утром 12 октября текущего года. Nissan Almera врезался в электроопору напротив дома № 26.

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