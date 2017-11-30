Мужчина в баре Волжского открыл стрельбу из пистолета

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, инцидент произошел во вторник, 28 ноября, в 0:10. В одном из караоке-клубов Волжского сработала тревожная кнопка вывоза полиции.

Прибывшие к месту происшествия наряды полиции и Росгвардии установил, что 24-летний житель города Волжского, родившийся в Махачкале, из хулиганских побуждений дважды выстрелил в потолок клуба из пневматического пистолета.

Хулиган был задержан, в содеянном сознался. С места происшествия был изъят пневматический пистолет и две пули от него. Пояснить причины своего поступка молодой человек не смог.