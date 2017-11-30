Мужчина в баре Волжского открыл стрельбу из пистолета
Полиция города Волжского возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Волжского, устроившего дебош в одном из
Полиция города Волжского возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Волжского, устроившего дебош в одном из
Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, инцидент произошел во вторник, 28 ноября, в 0:10. В одном из
Прибывшие к месту происшествия наряды полиции и Росгвардии установил, что 24-летний житель города Волжского, родившийся в Махачкале, из хулиганских побуждений дважды выстрелил в потолок клуба из пневматического пистолета.
Хулиган был задержан, в содеянном сознался. С места происшествия был изъят пневматический пистолет и две пули от него. Пояснить причины своего поступка молодой человек не смог.
По факту хулиганства стражи порядка уже возбудили уголовное дело. Мужчина задержан.