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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина в баре Волжского открыл стрельбу из пистолета

Полиция города Волжского возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Волжского, устроившего дебош в одном из караоке-клубов города.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, инцидент произошел во вторник, 28 ноября, в 0:10. В одном из караоке-клубов Волжского сработала тревожная кнопка вывоза полиции.

Прибывшие к месту происшествия наряды полиции и Росгвардии установил, что 24-летний житель города Волжского, родившийся в Махачкале, из хулиганских побуждений дважды выстрелил в потолок клуба из пневматического пистолета.

Хулиган был задержан, в содеянном сознался. С места происшествия был изъят пневматический пистолет и две пули от него. Пояснить причины своего поступка молодой человек не смог.

По факту хулиганства стражи порядка уже возбудили уголовное дело. Мужчина задержан.

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