Прокуратура: В Гомельской области активизировались преступники-рецидивисты

Источник: Ежедневник.by

Были обсуждены вопросы организации профилактической деятельности, ее роль, качество и приоритеты, заслушаны отчеты заместителя начальника Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Сергея Мелешкина, начальников отделов внутренних дел Центрального и Советского районов г. Гомеля.

Виктор Морозов обратил внимание присутствующих на необходимость координации работы правоохранительных органов и иных субъектов профилактики в целях обеспечения правопорядка и безопасных условий жизни и здоровья граждан.

Старший помощник прокурора Гомельской области по надзору за исполнением законодательства о профилактике преступлений и правонарушений Татьяна Жизневская указала на рост в г. Гомеле случаев рецидивной преступности, числа хулиганств, мошенничеств, противоправных деяний в сфере семейно-бытовых отношений. Выступавшая проинформировала о 72 пожарах за истекший период 2017 года с 10 погибшими (7 лиц находилось в состоянии алкогольного опьянения).

В ходе совещания, со ссылкой на проведенные ранее прокурорские проверки, отмечено, что жилищно-коммунальные службы не организовали надлежащего учета квартир и домов, в которых собираются лица с асоциальным поведением для употребления спиртных напитков. Как следствие, такие сведения не переданы в районные отделы внутренних дел и профильные советы.

В качестве требующего корректировки аспекта было также названо неэффективное бронирование рабочих мест (без учета профессиональной подготовки и квалификации) в г. Гомеле для лиц, освобожденных из учреждений пенитенциарной системы и лечебно-трудовых профилакториев.

При этом органы внутренних дел г. Гомеля в 2017 году активизировали работу по ранней профилактике пьянства: значительно увеличилось количество привлеченных к ответственности по ст. 17.3. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения), сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.