Суд по делу Бишимбаева: Нескольких свидетелей доставят на процесс принудительно
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается допрос свидетелей по делу
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается допрос свидетелей по делу
Прокурор Сауле Сыдыкова проинформировала, что ряд свидетелей не явились в суд, вынесено постановление об их принудительном приводе в зал заседания. От некоторых свидетелей поступили заявления. Они просят признать неявку уважительной и огласить показания без них.
«По состоянию здоровья на судебное заседание не может явиться свидетель Олжас Тохтаров (член совета директоров АО “Банк Астаны”. — Авт.). Согласно представленному им заявлению и справке, у него разрыв межпозвоночных дисков. В связи чем он выехал на лечение в Сингапур. Тохтаров просит огласить показания, данные в ходе досудебного расследования. Свои показания он поддерживает в полном объёме», — сказала Сауле Сыдыкова на судебном заседании.
Адвокат брата Бишимбаева Гульнар Сулейменова добавила, что Тохтаров в своих показаниях ничего не говорит о встрече с её подзащитным Нурлыбеком.
«Показания Тохтарова для нас имеют значение. Их необходимо сейчас установить, потому что Нурлыбек показания не давал в ходе следствия. Тохтарова поверхностно допросили», — считает защитник.
Свидетель Мамеджанов, согласно рапорту следователя, 20 ноября уехал в Бишкек на заработки. Когда он вернётся, неизвестно. Свидетель и бизнесмен Кочкаров уехал в Москву и просит суд огласить данные ранее показания без него.
Адвокат Бишимбаева Салимжан Мусин настоял на вызове некоторых свидетелей для устранения противоречий в показаниях, а также попросил, чтобы их доставкой занимались не сотрудники Нацбюро, а судебные приставы либо полиция, как того требует законодательство.
Судья Адильхан Шайхисламов решил огласить показания некоторых свидетелей, представивших уважительные причины неявки. Кочкарова хотят допросить после возвращения в Казахстан. Тохтаров вылетел 24 ноября из Казахстана в
29 ноября брат Куандыка Бишимбаева Султан Нурлыбек отрицал получение взятки в размере двух млн долларов от учредителя ТОО «Шымкентхиммонтаж» Жаксылыка Исабека. Нурлыбек рассказал, что встречался с Олжасом Тохтаровым, и они обсуждали возможность открытия офиса «Банк Астаны» в Шымкенте.