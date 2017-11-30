Компания молодежи с ребенком разбилась в ДТП под Лукояновом

Серьезное ДТП произошло в Лукояновском районе по вине пьяного водителя поздним вечером 29 ноября. Пострадала двухлетняя девочка и еще четыре человека, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.

В автомобиле «Шевроле» ехала компания молодежи, самым старшим был 23-летний водитель. Мало того, что у него нет прав, так он еще сел за руль пьяным. В какой-то момент парень не справился с управлением, и машина улетела в кювет.