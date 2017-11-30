Компания молодежи с ребенком разбилась в ДТП под Лукояновом
В аварии пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку.
В аварии пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку.
Серьезное ДТП произошло в Лукояновском районе по вине пьяного водителя поздним вечером 29 ноября. Пострадала двухлетняя девочка и еще четыре человека, сообщает
В автомобиле «Шевроле» ехала компания молодежи, самым старшим был 23-летний водитель. Мало того, что у него нет прав, так он еще сел за руль пьяным. В
В результате все находившиеся в машине люди получили травмы. Сам виновник аварии получил сочетанную травму, сотрясение мозга, ушибы. Кроме того, у него оторвало правое ухо. Двое 22-летних пассажиров отделались ушибами, 21-летняя пассажирка получила сотрясение мозга. Вместе с ними в машине ехала двухлетняя девочка: она была на заднем сиденье, без детского кресла. К счастью, малышка серьезно не пострадала: после осмотра врачи отпустили ее домой.