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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Компания молодежи с ребенком разбилась в ДТП под Лукояновом

В аварии пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку.

Серьезное ДТП произошло в Лукояновском районе по вине пьяного водителя поздним вечером 29 ноября. Пострадала двухлетняя девочка и еще четыре человека, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.

В автомобиле «Шевроле» ехала компания молодежи, самым старшим был 23-летний водитель. Мало того, что у него нет прав, так он еще сел за руль пьяным. В какой-то момент парень не справился с управлением, и машина улетела в кювет.

В результате все находившиеся в машине люди получили травмы. Сам виновник аварии получил сочетанную травму, сотрясение мозга, ушибы. Кроме того, у него оторвало правое ухо. Двое 22-летних пассажиров отделались ушибами, 21-летняя пассажирка получила сотрясение мозга. Вместе с ними в машине ехала двухлетняя девочка: она была на заднем сиденье, без детского кресла. К счастью, малышка серьезно не пострадала: после осмотра врачи отпустили ее домой.

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