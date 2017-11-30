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09:58 (мск), источник: Podrobno.uz

СНБ раскрыла сеть наркоторговцев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Наркотики наносят колоссальный урон здоровью человека и генофонду нации. Несмотря на этом есть люди, которые считают торговлю и распространение «зелья» средством обогащения.

Источник: Podrobno.uz

В Узбекистане борьба против этого зла ведется совместными усилиями правоохранительных органов. Они отслеживают каналы контрабанды наркотических средств, проводятся оперативные мероприятия по задержанию наркоторговцев.

На днях Служба национальной безопасности совместно с представителями Государственного таможенного комитета пресекла преступную деятельность группы лиц, занимавшейся контрабандой и реализацией наркотиков.

«Граждане Узбекистана Акилбек Мирзаев и Ойбек Газибеков, войдя в сговор с жителем Таджикистана неким Акромом, минуя таможенные посты на территории Бекабадского района Ташкентской области, завезли по объездным дорогам на территорию республики свыше 1 килограмма опия. Контрабандный груз преступники спрятали в тайнике под мостом на территории Бекабада», — рассказал представитель СНБ.

На следующий день Мирзаев забрал из тайника наркотики и привез их на центральный рынок города Бекабада, где должен был вместе с Газибековым передать товар клиенту. Им оказался Руслан Эшонкулов, находившийся в автомобиле «Дамас», за рулем которого был Фахриддин Кодиров.

Оперативники задержали всех участников сделки с поличным в момент передачи наркотиков, происходившей в автомобиле «Дамас».

«У Акила Мирзаева был изъят цветной целлофановый пакет, в котором находилось вещество, обернутое скотчем и издававшее резкий запах. Результаты экспертизы показали, что это был опий весом более 1 килограмма», — рассказал представитель силового ведомства.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что Руслан Эшонкулов должен был доставить наркотики Дониёру Хасанову, который является распространителем «зелья», а полученные деньги переправить в Таджикистан.

Службой национальной безопасности возбудила в отношении всех членов преступной группировки дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

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