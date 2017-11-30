Директор предприятия в Бресте два года получал необоснованные премии

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства превышения служебных полномочий. По данным следствия, 61-летний директор одного из предприятий областного центра с марта 2012 по сентябрь 2014 года работникам бухгалтерии давал необоснованные указания о начислении ему премий. В результате противоправной деятельности руководителя организации причинен ущерб на общую сумму более Br20 тыс.