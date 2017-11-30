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09:45 (мск), источник: БЕЛТА

Директор предприятия в Бресте два года получал необоснованные премии

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Директор предприятия в Бресте подозревается в коррупции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Источник: БЕЛТА

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства превышения служебных полномочий. По данным следствия, 61-летний директор одного из предприятий областного центра с марта 2012 по сентябрь 2014 года работникам бухгалтерии давал необоснованные указания о начислении ему премий. В результате противоправной деятельности руководителя организации причинен ущерб на общую сумму более Br20 тыс.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст. 426 (превышение служебных полномочий) УК. Следствием установлено принадлежащее фигуранту имущество, на которое наложен арест.

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