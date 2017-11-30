Москва ликвидировала разрыв тепломагистрали в режиме ЧС

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Крупная авария на теплотрассе на востоке Москвы оставила без тепла 920 домов и 600 тыс. человек районов Гольяново, Метрогородок, Ивановское, Измайлово, Перово, Новогиреево. В ночь на четверг произошел прорыв 80-сантиметровой трубы возле ТЭЦ. От разлива горячей воды пострадали восемь человек. Рано утром в четверг московские власти заявили, что «подача тепла осуществляется в штатном режиме», однако жители некоторых домов продолжали жаловаться на отсутствие отопления и в восемь утра.

Глава департамента ЖКХ столицы затруднился назвать причину случившегося: внешних воздействий не было, а теплотрасса эксплуатировалась в соответствии со всеми нормами.

Густые белые клубы пара над промзоной на Иркутской улице было видно за несколько километров от места ЧП. Судя по сообщениям в соцсетях, кипяток вырывался наружу, стекал вниз по Иркутской улице, образовывая местами большие лужи, с которых поднимался густой пар. Вода доходила до конца Иркутской улицы и растекалась по 2-му Иртышскому проезду. В результате частично разъело верхние слои асфальта. Прилегающую проезжую часть оцепили полицейские. К месту происшествия были стянуты десятки единиц техники и автомобилей всех экстренных служб, к которым постоянно присоединялись новые.

Восемь человек, ошпаренных кипятком из разорвавшейся тепломагистрали, обратились за медицинской помощью. Один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела.

Как рассказал «Ъ» один из работников коммунальных служб на месте происшествия, почти все пострадавшие — водители или пассажиры автотранспорта, которые пытались выбраться из мгновенно заполнившего проезжую часть потока кипящей воды. Среди них оказался даже водитель рейсового автобуса. О его ожогах рассказали в пресс-службе «Мосгортранса», первого из городских служб сообщившего о ЧП. Судя по видеозаписям очевидцев, спасавшиеся от кипятка люди забирались даже на крыши автомобилей.

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По данным МЧС, инцидент «с излитием горячей воды на поверхность» произошел в 19:13 в районе пересечения Иркутской и Байкальской улиц (Восточный административный округ, Гольяново) на теплотрассе ПАО МОЭК диаметром 800 мм. Еще один прорыв трубы произошел в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда. В течение часа в сообществах жителей Гольяново, Южного и Северного Измайлово, других районов ВАО и подмосковной Балашихи стали появляться сообщения об отключении горячей воды и отопления. В результате «в зоне пониженного теплоснабжения» остались 920 домов с населением более 600 тыс. человек в районах Гольянова, Метрогородок, Ивановское, Измайлово, Перово, Новогиреево, следует из сообщений Минэнерго и МЧС. Авария также затронула 162 детских сада, 284 школы, 94 поликлиники, 2 пансионата, 4 больницы. Заммэра Москвы Петр Бирюков, заявление которого появилось на официальном портале мэрии, поспешил успокоить СМИ, рассказав, что «потребителей не отключали от тепло- и горячего водоснабжения». По его словам, почти сразу после инцидента тепло начали подавать «по резервной схеме» в 18 зданий, в том числе в 9 жилых домов и одну школу.

Источник: Коммерсантъ-Online

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков поручил московскому главку своего ведомства перейти в режим ЧС и начать мониторинг температуры в жилых домах, детских садах, школах и других объектах социальной инфраструктуры. По данным ведомства, в ликвидации аварии в общей сложности были задействованы более 500 человек.

В 1:30 о локализации аварии объявил журналистам возглавивший оперативный штаб на месте ЧП руководитель департамента ЖКХ мэрии Москвы Гасан Гасангаджиев.

По его словам, к полуночи была полностью откачана вода из проходного канала, а поврежденный участок полностью отключен от системы теплоснабжения, общая протяженность которой превышает 27 км.

После этого коммунальщики запустили процесс восстановления теплоснабжения, который занимает около полутора часов.

Уже к 2:00 батареи по крайней мере в квартирах беседовавших с «Ъ» жителей Гольяново нагрелись до нормальной температуры, однако горячая вода ночью оставалась отключена.

Местная жительница Оксана Богданова, чей дом расположен за несколько улиц от места аварии, на улице Бирюсинка, пришла посмотреть, как ведутся восстановительные работы. «Я заметила, что в 10 часов стало холодать. Смотрю — батареи холодные. Они холодные до сих пор», — рассказала Богданова «Ъ» в 03:30.

Такие аварии часто бывают в Гальяново, но по масштабам эта самая серьезная. Оксана Богданова Местная жительница

Источник: Коммерсантъ-Online

Причину аварии господин Гасангаджиев назвать затруднился, но подчеркнул, что «никаких внешних вмешательств в трубопроводную систему не было».

Труба проходила диагностику как положено. Летом проходила гидроиспытания. Причину аварии будет устанавливать компетентная комиссия при вскрытии поврежденного участка. Гасан Гасангаджиев Руководитель департамента ЖКХ мэрии Москвы

В 4:44 заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что подача теплоэнергии на востоке столицы восстановлена «в полном объеме». «Гидравлические и температурные режимы подачи теплоносителя потребителям ВАО полностью восстановлены. Подача тепла осуществляется в штатном режиме», — уточнил господин Бирюков.

В Минэнерго России сообщили, что все восстановительные работы были завершены к 6:00.

Источник: Коммерсантъ-Online

Тем не менее, судя по сообщениям в соцсетях, последствия аварии на момент заявления господина Бирюкова не во всех домах были устранены. Так, к примеру, около 08:00 в сообществе «Гольяново» «Вконтакте» жители писали, что батареи были холодные на адресам ул. Сахалинская дома 5/1, улица Уральская 12/21. Горячей воды не было в домах по адресам Уральская ул. 6 корп 1, Щелковское шоссе дом. 43, а также в некоторых домах на улице Красноярская. В большинстве домов, судя по тем же соцсетям, ситуация с горячей водой нормализовалась.

В связи с аварией были изменены маршруты автобусов, которые будут следовать в объезд улицы Иркутская. Маршрут № 171 будет следовать по улице Байкальская в обоих направлениях, маршрут № 627 будет следовать по улице и Бирюсинка в обоих направлениях до завершения работ.