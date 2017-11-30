Автомобилистов предупредили об оползнях на трассе Тамбов-Волгоград-Астрахань
На федеральной автомобильной дороге Р-22 «Каспий» и М-4 «Дон» по причине оползня закрыли участок от 574 до 575 километра на границе Тамбовской и Воронежской областей.
На федеральной автомобильной дороге Р-22 «Каспий» и М-4 «Дон» по причине оползня закрыли участок от 574 до 575 километра на границе Тамбовской и Воронежской областей.
Движение транспорта осуществляется по временной схеме по объездной дороге. Управление автомагистрали
Пока в управлении дороги затрудняются сказать, когда будет восстановлен повреждённый участок трассы.