Автомобилистов предупредили об оползнях на трассе Тамбов-Волгоград-Астрахань

Движение транспорта осуществляется по временной схеме по объездной дороге. Управление автомагистрали Москва-Волгоград обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дороге. Во избежание ДТП нужно четко следовать указаниям дорожных знаков, соблюдать дистанцию и скоростной режим.