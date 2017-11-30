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10:57 (мск), источник: РИАЦ

Автомобилистов предупредили об оползнях на трассе Тамбов-Волгоград-Астрахань

На федеральной автомобильной дороге Р-22 «Каспий» и М-4 «Дон» по причине оползня закрыли участок от 574 до 575 километра на границе Тамбовской и Воронежской областей.

Движение транспорта осуществляется по временной схеме по объездной дороге. Управление автомагистрали Москва-Волгоград обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дороге. Во избежание ДТП нужно четко следовать указаниям дорожных знаков, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пока в управлении дороги затрудняются сказать, когда будет восстановлен повреждённый участок трассы.

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