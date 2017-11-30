Волгоградец, сбивший на внедорожнике начальника отдела ГИБДД, идет под суд

Напомним, 24 июня 38-летний мужчина на «Тойота Ленд Крузер 200» протаранил заграждение и выехал на площадь, где проходило празднование. Дорогу нарушителю преградил начальник горотдела ГИБДД. Но даже это не остановило дебошира, он продолжил движение, протащив полицейского несколько метров по асфальту. Правоохранитель получил сотрясение головного мозга, ссадины. Стражи порядка открыли стрельбу, одна из пуль угодила преступнику в спину. В больнице его задержали.