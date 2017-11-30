Волгоградец, сбивший на внедорожнике начальника отдела ГИБДД, идет под суд
Следователи Михайловского отдела СУ СК по Волгоградской области завершили расследование громкого дела — ЧП, которое произошло в Михайловке во время празднования Дня молодежи.
Следователи Михайловского отдела СУ СК по Волгоградской области завершили расследование громкого дела — ЧП, которое произошло в Михайловке во время празднования Дня молодежи.
Напомним, 24 июня 38-летний мужчина на «Тойота Ленд Крузер 200» протаранил заграждение и выехал на площадь, где проходило празднование. Дорогу нарушителю преградил начальник горотдела ГИБДД. Но даже это не остановило дебошира, он продолжил движение, протащив полицейского несколько метров по асфальту. Правоохранитель получил сотрясение головного мозга, ссадины. Стражи порядка открыли стрельбу, одна из пуль угодила преступнику в спину. В больнице его задержали.
Мужчину обвиняют по статье «применение в отношении представителя власти насилия, опасного для здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Следователи собрали улики, доказывающие его вину. Дело в обвинительным заключением направлено в суд. На стадии расследования свою вину обвиняемый не признал, уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.