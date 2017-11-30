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11:10 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде вынесли приговор чиновнику регионального минпромразвития за взятку в 250 тыс. рублей

В среду, 29 ноября, Центральный суд Калининграда вынес приговор чиновнику минпромразвития за взятку в 250 000 рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе суда.

Судья Наталья Большакова признала бывшего начальника отдела лицензирования департамента промышленной политики министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрия Новикова виновным по ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»). Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также 46-летнего чиновника лишили права занимать должность на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. Ещё он должен будет должен будет заплатить миллион рублей штрафа.

Чиновника задержали весной 2017 года. По версии следствия, 19 апреля он получил 250 000 рублей от представителя одной из местных фирм на ул. Кирова. За эти деньги осуждённый должен был помочь компании получить лицензию на право продажи алкогольной продукции. Сотрудники регионального УФСБ подозреваемого задержали. Антон Алиханов после задержания Новикова заявил, что это должно стать уроком для всех.

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