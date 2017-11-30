В Калининграде вынесли приговор чиновнику регионального минпромразвития за взятку в 250 тыс. рублей

Судья Наталья Большакова признала бывшего начальника отдела лицензирования департамента промышленной политики министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрия Новикова виновным по ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»). Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также 46-летнего чиновника лишили права занимать должность на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. Ещё он должен будет должен будет заплатить миллион рублей штрафа.