В Новороссийске сотрудницу таможни заподозрили в халатности на 6,5 млн рублей
В Новороссийске возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей крупный ущерб.
В Новороссийске возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей крупный ущерб.
Фигуранткой дела стала 25-летняя сотрудница таможни — старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур Новороссийского автотранспортного таможенного поста Новороссийской таможни. По версии следствия, 16 августа 2016 года сотрудница приняла от перевозчика пассажирскую таможенную декларацию, которую она должна была проверить и оформить. Во время проверки девушка не выявила недостоверность представленных сведений в декларации — там было несоответствие по весу и количеству товара.
«Кроме того, дата и время проведения фотосъемки (видеозаписи) на фотографиях, приложенных к акту таможенного досмотра, отсутствуют, а также таможенная стоимость товара значительно превышала установленную законом сумму для освобождения от уплаты таможенных платежей», — сообщает
Расследование уголовного дела продолжается.