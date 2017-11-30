В Новороссийске сотрудницу таможни заподозрили в халатности на 6,5 млн рублей

Фигуранткой дела стала 25-летняя сотрудница таможни — старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур Новороссийского автотранспортного таможенного поста Новороссийской таможни. По версии следствия, 16 августа 2016 года сотрудница приняла от перевозчика пассажирскую таможенную декларацию, которую она должна была проверить и оформить. Во время проверки девушка не выявила недостоверность представленных сведений в декларации — там было несоответствие по весу и количеству товара.