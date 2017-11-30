Видео: В Перми хулиган загорелся при попытке сжечь элитную иномарку

Как пояснили РГ в ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел днем 29 ноября на улице Островского. Неизвестный мужчина подошел к иномарке и облил ее из бутылки горючей жидкостью, а затем поджег. В момент поджога пламя перекинулось на одежду злоумышленника, тем не менее ему удалось скрыться.