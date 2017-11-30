Видео: В Перми хулиган загорелся при попытке сжечь элитную иномарку
Пермская полиция возбудила уголовное делу по факту поджога автомобиля Mercedes, принадлежавшего местной жительнице.
Пермская полиция возбудила уголовное делу по факту поджога автомобиля Mercedes, принадлежавшего местной жительнице.
Как пояснили РГ в ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел днем 29 ноября на улице Островского. Неизвестный мужчина подошел к иномарке и облил ее из бутылки горючей жидкостью, а затем поджег. В момент поджога пламя перекинулось на одежду злоумышленника, тем не менее ему удалось скрыться.
Огонь серьезно повредил транспортное средство: полностью выгорел моторный отсек. Момент совершения преступления засняла одна из камер наблюдения на близлежащем здании.