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11:15 (мск), источник: "Российская газета"

Видео: В Перми хулиган загорелся при попытке сжечь элитную иномарку

Пермская полиция возбудила уголовное делу по факту поджога автомобиля Mercedes, принадлежавшего местной жительнице.

Как пояснили РГ в ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел днем 29 ноября на улице Островского. Неизвестный мужчина подошел к иномарке и облил ее из бутылки горючей жидкостью, а затем поджег. В момент поджога пламя перекинулось на одежду злоумышленника, тем не менее ему удалось скрыться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Огонь серьезно повредил транспортное средство: полностью выгорел моторный отсек. Момент совершения преступления засняла одна из камер наблюдения на близлежащем здании.

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