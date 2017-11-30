В Уфе высокопоставленный полицейский ходит на допросы сразу в три ведомства республики

Дело в том, что в отношении начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведется проверка после резонансного видео, всколыхнувшего всю страну. На нем борец с коррупцией дарит жене дорогостоящий «Мерседес». Женщина радуется, прыгает от счастья. Когда популярным в интернете видео заинтересовалось МВД, обладательница элитной иномарки призналась федеральному телеканалу, что машину она купила сама по системе трейд-ин. С её слов, видеозапись была сделана для семейного архива, и её кто-то украл с мобильного телефона и выложил на всеобщее обозрение.

«По информации из видеоролика, размещенного в сети интернет, в отношении начальника одного из отделов Управления МВД по РБ организована прокурорская проверка на предмет соответствия расходов сотрудника полиции его доходам. При выявлении фактов нарушения законодательства будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — прокомментировала старший помощник прокурора РБ Гузель Масагутова.

По информации ГТРК «Башкортостан», высокопоставленный уфимский полицейский Игорь Воробьев объясниться должен и в Следственном комитете, где возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в ходе полицейской операции в подпольном казино Стерлитамака. У телеканала есть основания полагать, что операцию проводил как раз Воробьев.

Супруга стража порядка также была приглашена в прокуратуру, чтобы рассказать о подарке с красивыми номерами. С журналистами общаться она не стала.

Стоит отметить, что в отношении коллеги борца с коррупцией также была проведена прокурорская проверка. Как сообщало агентство «Башинформ», суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника МВД. За сокрытие расходов он был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yDuplyAp8OE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.