В центре Уфы пьяная женщина зарезала мужчину

В полицию днем 29 ноября сообщили об обнаружении тела 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями в квартире по улице Гафури. Вскоре оперативники задержали подозреваемую.

По версии следствия, 28 ноября мужчина 37 лет пришел в гости к 42-летней женщине. После застолья он предложил вступить подозреваемой в половую связь. Хозяйка квартиры отказала мужчине. Затем она взяла нож и несколько раз ударила потерпевшего. Спустя время он скончался от порезов.