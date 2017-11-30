В центре Уфы пьяная женщина зарезала мужчину
Сейчас подозреваемая задержана.
Сейчас подозреваемая задержана.
В Уфе задержали подозреваемую в убийстве человека, сообщает
В полицию днем 29 ноября сообщили об обнаружении тела 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями в квартире по улице Гафури. Вскоре оперативники задержали подозреваемую.
По версии следствия, 28 ноября мужчина 37 лет пришел в гости к 42-летней женщине. После застолья он предложил вступить подозреваемой в половую связь. Хозяйка квартиры отказала мужчине. Затем она взяла нож и несколько раз ударила потерпевшего. Спустя время он скончался от порезов.
Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.