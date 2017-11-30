В Гулькевичском районе на одном участке трассы случилось три ДТП, пострадали семеро

Три аварии случились в 3:40 на 111-м км трассы «Кавказ» рядом с поселком Новоукраинским. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал в сторону Армавира и при совершении маневра не уступил дорогу ВАЗ 2114, машины столкнулись.