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11:16 (мск), источник: ЮГА.ру

В Гулькевичском районе на одном участке трассы случилось три ДТП, пострадали семеро

В Гулькевичском районе ночью 30 ноября произошло несколько ДТП.

Три аварии случились в 3:40 на 111-м км трассы «Кавказ» рядом с поселком Новоукраинским. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал в сторону Армавира и при совершении маневра не уступил дорогу ВАЗ 2114, машины столкнулись.

«Через несколько минут движущиеся в попутном направлении еще два водителя отечественных авто не выбрали безопасную скорость и допустили столкновение со стоящими на дороге после ДТП транспортными средствами», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали два водителя и пятеро пассажиров. Проводится проверка.

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