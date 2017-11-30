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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре улица Шевченко после дождя ушла под воду

В среду, 29 ноября, в социальных сетях местные жители опубликовали видео, на котором дорога на улице Шевченко ушла под воду.

За кадром автор видео отмечает, что именно на этом участке дорожники в этом месяце укладывали новый асфальт.

Но по каким-то причинам ливневки не справились с выпавшим дождем.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Так ям теперь нет, не беспокоишься, что вдруг под водой провалишься куда», «Классный ремонт, еще и с бассейном», «Для лодок сделали, как в Венеции», — иронизируют пользователи в соцсетях.

Это не первая ситуация в этом месяце, когда в городе новую дорогу построили некачественно. Ранее «Комсомолка» сообщала, что после дождя на улице Уральской также смыло асфальт. После этого глава города Евгений Первышов объявил выговор начальнику отдела строительного контроля по объектам и сооружениям дорожного фонда МКУ «Единая служба заказчика».

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