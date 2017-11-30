В Краснодаре улица Шевченко после дождя ушла под воду

За кадром автор видео отмечает, что именно на этом участке дорожники в этом месяце укладывали новый асфальт.

Но по каким-то причинам ливневки не справились с выпавшим дождем.

<div id="vk_post_-33025155_7125627"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-33025155_7125627", -33025155, 7125627, 'wV_VmUe6maKg9iNZp8Rxi6iq5g')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Так ям теперь нет, не беспокоишься, что вдруг под водой провалишься куда», «Классный ремонт, еще и с бассейном», «Для лодок сделали, как в Венеции», — иронизируют пользователи в соцсетях.