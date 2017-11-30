Калининградец незаконно вырубил 17 деревьев

44-летний житель одного из поселков заготавливал дрова и вырубил 17 деревьев. Ущерб лесному фонду от его действий составил свыше 100 тысяч рублей.

Ранее он был судим за незаконное хранение оружия и преступления против личности. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка зеленых насаждений в крупном размере».