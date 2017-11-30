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11:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Пьяный шофер иномарки сбил пешехода-нарушителя в Хабаровске

Машина пострадала больше, чем молодой человек, который на нее налетел.

Источник: Губерния онлайн

В среду вечером в Южном микрорайоне Хабаровска водитель «Тойоты Калдины» сбил человека, который перебегал дорогу в неположенном месте. На капоте машины остались глубокие вмятины, бампер треснул, а лобовое стекло оказалось пробито. Что касается пешехода, то его повезли в больницу с единственной жалобой — на боль в колене, сообщает портал «Губерния».

«Калдина» ехала по улице Прогрессивной — от Ворошилова в сторону Кутузова. Пешеход выскочил из-за машин, которые стояли на встречной полосе движения. Упав на капот «Тойоты», молодой человек покатился по нему и разбил телом лобовое стекло.

«Неотложка» доставила 23-летнего жителя села Дрофа на другой конец города, в первую краевую больницу. Там врачи обследовали молодого человека и убедились, что он получил всего лишь ушиб. Пострадавшего отпустили домой.

Выяснилось, что 43-летний автолюбитель сел за руль пьяным. При этом он рисковал здоровьем шестилетней дочери, которая ехала с ним в иномарке. Ребенок в момент наезда испугался, но остался невредим.

Страховки ОСАГО у водителя не было. Оштрафован будет и он, и пешеход — последнего накажут за попытку перейти дорогу вне «зебры».

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