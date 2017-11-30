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11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане прокуратура просит для главаря группировки «Братва» 24,5 года заключения

В Верховном суде Татарстана рассмотрение уголовного 15 членов группировки «Братва» из Лениногорска перешло в стадию прения.

Источник: Комсомольская правда

По версии следствия, с 2012 по 2014 года подсудимые нападали на простых людей и бизнесменов, в том числе на конкурентов — членов группировки «Спортсмены». Для избиения использовали ножи и обрезки арматуры. В итоге двое человек были убиты, еще двоим удалось выжить.

Подсудимые свою вину не признали. Все, кроме четверых из них, под стражей.

— Гособвинение просит суд приговорить организатора и одного из членов группировки к 24,5 и 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а после в колонии строгого режима, со штрафом 1 млн и 300 тысяч рублей, с ограничением свободы на 2 года. Другому подсудимому предложено назначить 4 года условно, с испытательным сроком 3 года. Остальным же — от 10 до 23 лет колонии строгого режима, со штрафами от 300 до 700 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, — сообщают в прокуратуре Татарстана.

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