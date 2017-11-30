На плотине ГЭС автоледи на иномарке протаранила два автомобиля

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла утром четверга, 30 ноября, в Волжском. По предварительной информации, 19-летняя девушка, управляя автомобилем Ford Fusion, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Лада Ларгус» и Suzuki.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД — авария произошла прямо перед постом ДПС на въезде в Волжский. Полицейские оперативно оформили ДТП и убрали разбитые автомобили с проезжей части, освободив дорогу для проезда транспорта. Известно, что в результате двойного столкновения пострадала его предположительная виновница — с сотрясением мозга девушку госпитализировали. Причины аварии устанавливаются.