На плотине ГЭС автоледи на иномарке протаранила два автомобиля
Как минимум один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей на въезде в Волжский со стороны Волгограда.
Как минимум один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей на въезде в Волжский со стороны Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД — авария произошла прямо перед постом ДПС на въезде в Волжский. Полицейские оперативно оформили ДТП и убрали разбитые автомобили с проезжей части, освободив дорогу для проезда транспорта. Известно, что в результате двойного столкновения пострадала его предположительная виновница — с сотрясением мозга девушку госпитализировали. Причины аварии устанавливаются.