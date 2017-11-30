Калининградку оштрафовали на 50 тыс. рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним

Он сообщил, что последний случай продажи алкоголя несовершеннолетнему был зафиксирован в магазине на улице Генерала Озерова — 2 бутылки вина удалось приобрести 16-летней жительнице областного центра. В отношении продавца был составлен протокол об административном правонарушении. Её ждёт штраф от 30-ти до 50-ти тысяч рублей, а за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

«Фиксировать правонарушение может только сотрудник полиции, а общественники присутствуют как помощники. Закон “О полиции” подразумевает взаимодействие с общественными организациями. У нас в Калининграде это взаимодействие с 2009-го года идет очень плотно. Общественный совет при УМВД России по Калининградской области тоже к этой теме относится с полным пониманием. Лично зампредседателя Олег Огородов на сложные моменты обязательно выезжает, и мы согласованно работаем», — рассказал Нестеров.

По его мнению, чтобы побороть нарушения правил торговли алкогольной продукцией, «нужно чтобы общество не закрывалось, а пыталось что-то сделать».