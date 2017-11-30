В доме многодетного отца Игоря Мотыгина под Челябинском прошел обыск

В дом многодетного отца из села Нововарламово Игоря Мотыгина неожиданно нагрянули гости. Не то чтобы желанные, но принимать их пришлось: трое полицейских и следователь следственного комитета региона.

— Проходите, — сказал Мотыгин. — Что будете искать?

Напомним, Мотыгин находится под следствием. Со сберегательной книжки сироты Владислава Ф. «пропали» деньги. Около 250 тысяч рублей. Опекун на протяжении года снимал накопления со счета 13-летнего мальчишка с его письменного разрешения и разрешения начальника органа опеки и попечительства администрации Октябрьского района.

— Полицейские спросили у следователя: «Что будем искать?». Он ответил, что будем искать сберегательную книжку на имя Мотыгина Игоря Анатольевича. И добавил: «Если найдете наркотики или оружие, я возражать не буду», — рассказал журналисту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск Игорь Анатольевич.

Знакомая фраза? «Ворошиловский стрелок», позволю напомнить нашим читателям.

По словам хозяина дома, вели себя полицейские без особых церемоний.

— Перевернули все верх дном, выгнали детей во флигель и за три часа перевернули. Даже в уличном туалете смотрели. Не нашли ничего. Зато забрали системный блок от компьютера у пацанов, да и у меня тоже, — говорит Мотыгин. — Мои пацаны делают уроки на компьютере, для чего они его забрали? Сказали, будет проводится экспертиза. Но что они там хотят найти: задания по алгебре?

После того, как на Игоря Мотыгина, который воспитал 60 трудных подростков, возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», с него взяли подписку о невыезде. Потом заменили меру пресечения на домашний арест.

Сидит теперь Игорь Анатольевич дома и руководит своими семью парнями.

Отчего на него так взъелись чиновники из районной администрации и сотрудники правоохранительных органов? Простой сельский мужик забирает из детдомов самых трудных подростков. Все они потом становятся людьми. Да ему орден нужно дать, а тут такое!