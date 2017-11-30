В Уфе директор фирмы похитил у школы-интерната 700 тысяч рублей
В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», сообщает Прокуратура Башкирии.
В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», сообщает Прокуратура Башкирии.
По версии следствия, 31-летний учредитель и коммерческий директор ООО «МедиаПроект — Уфа» заключил от имени фирмы контракт с Уфимской коррекционной
Вместо этого коммерческий директор предоставил
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы.
Напомним, в июле этого года директор одной из школ Башкирии похитил около 128 тысяч рублей под видом штрафов.