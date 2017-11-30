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11:25 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе директор фирмы похитил у школы-интерната 700 тысяч рублей

В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», сообщает Прокуратура Башкирии.

По версии следствия, 31-летний учредитель и коммерческий директор ООО «МедиаПроект — Уфа» заключил от имени фирмы контракт с Уфимской коррекционной школой-интернатом, где обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Компания должна была закупить для учеников 47 принтеров стоимостью более 1,1 млн рублей.

Вместо этого коммерческий директор предоставил школе-интернату технику другой модели, стоимостью почти в 3 раза ниже указанной в договоре. Оказалось, что он предъявил подложные накладные и, таким образом, получил оплату в полном объеме — свыше 700 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы.

Напомним, в июле этого года директор одной из школ Башкирии похитил около 128 тысяч рублей под видом штрафов.

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