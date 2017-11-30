В Уфе наказаны виновные в массовой гибели рыбы
УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверила факт гибели рыбы в Лихачевской излучине реки Уфа в августе этого года.
УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверила факт гибели рыбы в Лихачевской излучине реки Уфа в августе этого года.
Как сообщалось ранее, тревогу забили местные жители. По их словам, в запруде мёртвая рыба стала появляться 11 августа. Такая ситуация произошла
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Природоохранный прокурор в судебном порядке потребовал от предприятия отремонтировать участок канализации и передать его на баланс муниципалитета. На городскую мэрию суд возложил обязанность включить объект в реестр муниципальной собственности.
Кроме того, территориальный Отдел Росрыболовства оштрафовал подведомственное администрации предприятие — МУП «Уфаводоканал» — на 10 тысяч рублей по статье «нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов». В адрес его руководства направлена претензия о возмещении причиненного водным биологическим ресурсам ущерба в размере около 400 тысяч рублей.