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11:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе наказаны виновные в массовой гибели рыбы

УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверила факт гибели рыбы в Лихачевской излучине реки Уфа в августе этого года.

Как сообщалось ранее, тревогу забили местные жители. По их словам, в запруде мёртвая рыба стала появляться 11 августа. Такая ситуация произошла из-за того, что завод начал сливать в воду промышленные отходы. Мутная темная жидкость текла не только из труб, но и лилась по склонам.

В пресс-службе региональной прокуратуры проинформировали, что АО «Пивоварня Москва-Эфес» построило трубопровод для слива производственных стоков в городскую канализацию. Компания нарушила законодательство — она не передала данные сети в ведение городской администрации. Местные власти самоустранились от решения указанного вопроса. В итоге участок канализации должным образом не ремонтировался, что привело к аварии. В реку попали сточные воды, вызвавшие гибель рыбы.

Природоохранный прокурор в судебном порядке потребовал от предприятия отремонтировать участок канализации и передать его на баланс муниципалитета. На городскую мэрию суд возложил обязанность включить объект в реестр муниципальной собственности.

Кроме того, территориальный Отдел Росрыболовства оштрафовал подведомственное администрации предприятие — МУП «Уфаводоканал» — на 10 тысяч рублей по статье «нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов». В адрес его руководства направлена претензия о возмещении причиненного водным биологическим ресурсам ущерба в размере около 400 тысяч рублей.

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