В Уфе наказаны виновные в массовой гибели рыбы

Как сообщалось ранее, тревогу забили местные жители. По их словам, в запруде мёртвая рыба стала появляться 11 августа. Такая ситуация произошла из-за того, что завод начал сливать в воду промышленные отходы. Мутная темная жидкость текла не только из труб, но и лилась по склонам.

В пресс-службе региональной прокуратуры проинформировали, что АО «Пивоварня Москва-Эфес» построило трубопровод для слива производственных стоков в городскую канализацию. Компания нарушила законодательство — она не передала данные сети в ведение городской администрации. Местные власти самоустранились от решения указанного вопроса. В итоге участок канализации должным образом не ремонтировался, что привело к аварии. В реку попали сточные воды, вызвавшие гибель рыбы.

Природоохранный прокурор в судебном порядке потребовал от предприятия отремонтировать участок канализации и передать его на баланс муниципалитета. На городскую мэрию суд возложил обязанность включить объект в реестр муниципальной собственности.