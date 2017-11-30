В центре Краснодара водитель иномарки сбил ребенка

Авария случилась в 13:00 на улице Красной. По предварительным данным, 33-летний водитель Hyundai сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого машина изменила траекторию и врезалась в дерево, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.