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12:05 (мск), источник: ЮГА.ру

В центре Краснодара водитель иномарки сбил ребенка

В Краснодаре 29 ноября произошло ДТП, где пострадал ребенок.

Авария случилась в 13:00 на улице Красной. По предварительным данным, 33-летний водитель Hyundai сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого машина изменила траекторию и врезалась в дерево, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ребенку назначили амбулаторное лечение.

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