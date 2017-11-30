На Кубани специалистов Росреестра подозревают в коррупционном преступлении

Источник: Югополис

Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю по материалам, поступившим из органов ФСБ, возбудил уголовное дело в отношении ведущего специалиста-эксперта и бывшего главного специалиста-эксперта межмуниципального отдела по Лабинскому и Курганинскому районам управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. В зависимости от роли каждого они подозреваются в покушении на получение взятки и посредничестве в ее получении.

По версии следствия, ведущий специалист-эксперт учреждения, располагая сведениями о совершении собственником двухэтажного коммерческого объекта в городе Лабинске административного правонарушения, связался с последним по телефону. В ходе разговора мужчина заявил, что за взятку в размере 40 тысяч рублей готов не привлекать его к административной ответственности, на что последний согласился. В качестве посредника специалист-эксперт привлек своего бывшего коллегу.

13 октября нынешнего года мужчины встретились с сыном собственника объекта строительства и договорились о дате передачи денег. Между тем, о поступившем противоправном предложении родственник собственника коммерческого объекта сообщил в правоохранительные органы. Спустя пять дней заявитель встретился с супругой посредника, действовавшей по указанию мужа и не осведомленной о преступном плане, и передал требуемую сумму денег. После получения денежных средств дальнейшие действия женщины были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.