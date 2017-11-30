На Кубани специалистов Росреестра подозревают в коррупционном преступлении
За взятку в 40 тысяч рублей они готовы были закрыть глаза на административное правонарушение.
За взятку в 40 тысяч рублей они готовы были закрыть глаза на административное правонарушение.
Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю по материалам, поступившим из органов ФСБ, возбудил уголовное дело в отношении ведущего
По версии следствия, ведущий
13 октября нынешнего года мужчины встретились с сыном собственника объекта строительства и договорились о дате передачи денег. Между тем, о поступившем противоправном предложении родственник собственника коммерческого объекта сообщил в правоохранительные органы. Спустя пять дней заявитель встретился с супругой посредника, действовавшей по указанию мужа и не осведомленной о преступном плане, и передал требуемую сумму денег. После получения денежных средств дальнейшие действия женщины были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.
В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сообщает «Югополису»