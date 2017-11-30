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12:21 (мск), источник: Комсомольская правда

За расстрел на трассе супружеской пары осудили двоих жителей Иркутской области

Один из убийц получил 23 года колонии строгого режима, другой — 14 лет.

Источник: Reuters

В Иркутске два дня суд зачитывал приговор убийцам супружеской пары. Чтобы доказать их вину, следователям пришлось собрать по уголовному делу материалов на 17 томов.

Трагедия произошла 4 декабря 2015 года. Двое мужчин, которым сейчас 28 и 29 лет, тогда распивали алкоголь на даче. В самый разгар застолья они решили отомстить одному из своих приятелей. Для этого вооружились ружьем и патронами к нему, а добраться до обидчика решили на угнанной машине. Вышли на трассу Вилюй, на отрезок от Усть-Кута до поселка Янталь, и там открыли огонь на поражение по проезжавшему мимо микроавтобусу.

Внутри иномарки находились супруги, которые ехали со свадьбы друзей из Иркутска в Киренск. Ранения, которые они получили, оказались смертельными. Стрелки же не смогли завести машину и устроили пальбу по двум другим мимо проезжавшим авто. К счастью, тем водителям удалось спастись. Тогда преступники просто вернулись обратно на дачу и, как ни в чем не бывало, продолжили застолье. Там их и задержали полицейские.

— Приговором Иркутского областного суда одному из мужчин назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, второму — 23 года лишения свободы, — сообщили в СУ СК России по Иркутской области. — Оба подсудимых будут отбывать наказание в колонии строго режима.

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