За расстрел на трассе супружеской пары осудили двоих жителей Иркутской области
Один из убийц получил 23 года колонии строгого режима, другой — 14 лет.
Один из убийц получил 23 года колонии строгого режима, другой — 14 лет.
В Иркутске два дня суд зачитывал приговор убийцам супружеской пары. Чтобы доказать их вину, следователям пришлось собрать по уголовному делу материалов на 17 томов.
Трагедия произошла 4 декабря 2015 года. Двое мужчин, которым сейчас 28 и 29 лет, тогда распивали алкоголь на даче. В самый разгар застолья они решили отомстить одному из своих приятелей. Для этого вооружились ружьем и патронами к нему, а добраться до обидчика решили на угнанной машине. Вышли на трассу Вилюй, на отрезок от
Внутри иномарки находились супруги, которые ехали со свадьбы друзей из Иркутска в Киренск. Ранения, которые они получили, оказались смертельными. Стрелки же не смогли завести машину и устроили пальбу по двум другим мимо проезжавшим авто. К счастью, тем водителям удалось спастись. Тогда преступники просто вернулись обратно на дачу и, как ни в чем не бывало, продолжили застолье. Там их и задержали полицейские.
— Приговором Иркутского областного суда одному из мужчин назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, второму — 23 года лишения свободы, — сообщили в СУ СК России по Иркутской области. — Оба подсудимых будут отбывать наказание в колонии строго режима.