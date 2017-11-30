За расстрел на трассе супружеской пары осудили двоих жителей Иркутской области

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В Иркутске два дня суд зачитывал приговор убийцам супружеской пары. Чтобы доказать их вину, следователям пришлось собрать по уголовному делу материалов на 17 томов.

Трагедия произошла 4 декабря 2015 года. Двое мужчин, которым сейчас 28 и 29 лет, тогда распивали алкоголь на даче. В самый разгар застолья они решили отомстить одному из своих приятелей. Для этого вооружились ружьем и патронами к нему, а добраться до обидчика решили на угнанной машине. Вышли на трассу Вилюй, на отрезок от Усть-Кута до поселка Янталь, и там открыли огонь на поражение по проезжавшему мимо микроавтобусу.

Внутри иномарки находились супруги, которые ехали со свадьбы друзей из Иркутска в Киренск. Ранения, которые они получили, оказались смертельными. Стрелки же не смогли завести машину и устроили пальбу по двум другим мимо проезжавшим авто. К счастью, тем водителям удалось спастись. Тогда преступники просто вернулись обратно на дачу и, как ни в чем не бывало, продолжили застолье. Там их и задержали полицейские.