СК проверит предприятие в Магнитогорске, где взорвалась цистерна

Источник: Агентство «Москва»

На промышленном предприятии, где взорвалась цистерна с углекислотой, проводится проверка, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, взрыв произошел 29 ноября в 23:15 на территории ОАО «МагТехГаз» на улице Калибровщиков, 27. В результате случившегося обрушилась часть стены производственного комплекса.

«По предварительным данным, при перекачке газа из одной цистерны в другую произошла утечка, в результате которой цистерну сорвало с мест крепления. Сотрудники предприятия при нештатной ситуации не пострадали», — рассказывают в ведомстве.